Analiza: Mai multe orase din Romania au in derulare proiecte de parcuri in 2025. Care e cel mai mare din Cluj-Napoca?

Mai multe orase din Romania au in aceasta perioada in derulare proiecte de extindere a zonelor verzi, un capitol la care marile zone urbane din tara au inca deficiente majore, relateaza Economedia. Unele dintre cele mai mari investitii ar urma sa se deruleze in Bucuresti, Timis si Bihor, conform unei analize a companiei de consultanta a IBC Focus, care monitorizeaza santiere la nivel national. Aceasta trece in revista pe Hotelinvest.ro, platforma dezoltata de companie sapte proiecte de parcuri ... citește toată știrea