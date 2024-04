Anatomia UMF, cladire emblematica a Clujului, va fi reabilitata cu 11 mil. de euro! Anca Buzoianu: "E nucleul pe care s-a dezvoltat universitatea noastra"

Cladirea Anatomie a Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca va fi modernizata prin intermediul Programului Regional Nord-Vest, in urmatorii cinci ani, cu 11 milioane de euro! Institutul "Anatomia" este prima si cea mai ampla constructie realizata in complexul medical universitar clujean, inca de la infiintarea sa, in 1888."Cladirea Anatomie este o cladire incarcata de istorie, este nucleul pe care s-a dezvoltat universitatea noastra. Pentru fiecare dintre ... citește toată știrea