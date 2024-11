Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj-Napoca, realeasa in functia de Vice-Presedinte in cadrul CIDMEF, la Universitatea Sorbona din Paris

Rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, Prof. Dr. Anca Buzoianu, a fost realeasa in functia de Vice-Presedinte pentru Europa Centrala si de Est, Orientul Mijlociu si Liban in cadrul Consiliului de administratie al Conferintei Internationale a Decanilor si Facultatilor de Medicina de Expresie Franceza (CIDMEF).Realegerea a avut loc in cadrul Adunarii Generale CIDMEF, desfasurata saptamana trecuta la Universitatea Sorbona din Paris.Cu aceasta ocazie, ... citește toată știrea