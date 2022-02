Ancheta de proportii la Cluj: o mie de politisti, jandarmi si pompieri ar fi decontat fictiv tichete de vacanta

In jur de o mie de angajati ai inspectoratelor de politie, jandarmi si pompieri din Cluj sunt banuiti ca s-ar fi folosit in mod fals de tichetele de vacanta timp de mai multi ani, respectiv suma de 1.450 de lei pe care fiecare o primea anual ca sa mearga in concediu. O mie de angajati ai MAI sunt vizati de o ancheta intr-un dosar de inselaciune, fals si uz de fals cu tichete de vacanta, relateaza Digi24.ro. Politisti, jandarmi si pompieri din Cluj sunt acuzati ca ar fi decontat fictiv tichetele ... citeste toata stirea