Un clujean ar fi violat in mod repetat o fata, de cand aceasta avea doar 14 ani. Barbatul din Campia Turzii a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Politistii il ancheteaza si pentu fapte din luna aprilie, in care barbatul ar fi agresat sexual si apoi amenintat alte doua adolescente, de 15 si 17 ani."La data de 30 mai a.c, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, cu sprijinul luptatorilor ... citeste toata stirea