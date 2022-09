Ancheta la spitalul din Turda dupa ce un bebelus in varsta de 2 luni era sa moara in urma unei proceduri medicale

Zilele trecute TurdaNews informa despre cazul unui bebelus in varsta de 2 luni care era sa moara in urma unei proceduri medicale la spitalul din Turda.Un copilas de 2 luni a trecut prin momente dramatice, dupa o interventie la Spitalul Turda, unde a fost internat impreuna cu mama lui si cu sora lui de 2 anisori. Conform mamei tinerei, medicii i-ar fi dat o injectie cu adrenalina, desi trebuia folosita metoda cu aerosoli.In urma interventiei, inima copilasului s-a oprit, insa in urma ... citeste toata stirea