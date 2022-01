Anda Adam, implicata intr-un nou scandal in orasul unde isi deschide un club de lux. "Ia-mi si handicapul"

Implicata la finele anului trecut intr-o bataie in holul unui hotel de lux din Brasov, Anda Adam are din nou probleme. De aceasta data, cantareata a fost luata la rost in parcarea unui mall din Cluj, orasul in care a investit intr-un club de lux. Anda Adam isi petrece tot mai mult timp in Cluj, orasul in care a investit intr-un club "de fite". Alaturi de logodnicul ei, Yosif Eudor Mohaci, cantareata are planuri mari si a anuntat deja ca va inaugura pe 14 februarie un club destinat "celor care ... citeste toata stirea