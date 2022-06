Angajat in Romania. De la hartuire sexuala si discriminare, la burnout. "Lucram efectiv o ora si 15 minute pe zi, restul sunt intreruperi"

Consultantul in afaceri Doru Supeala, specializat in analizarea modului in care companiile isi gestioneaza relatiile cu angajatii, a facut pentru "Adevarul" un top al celor mai toxice elemente pe care le-a intalnit in mediile de lucru din Romania, de la hartuirea sexuala, la discrimare si epuizarea angajatilor. Consultantul in afaceri Doru Supeala este autorul cartii "Employer branding 100%", in care analizeaza modul in care companiile ar trebui sa-si gestioneze relatiile cu angajatii.El a ... citeste toata stirea