Angajat la Clinica Medicala I din Cluj, condamnat cu suspendare, dupa ce s-a urcat beat la volan si a facut accident

Un angajat al Clinicii Medicala I din Cluj-Napoca a fost condamnat la un an si 5 luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Barbatul ocupa postul de lacatus mecanic in cadrul institutiei medicale.Potrivit actului de sesizare, fapta s-a petrecut la data de 2 noiembrie 2022, in jurul orelor 04:34, in timp ce barbatul a condus autoturismul marca Volkswagen, pe strada Frunzisului din