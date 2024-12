Angajata unei banci din Cluj a furat peste 1,5 milioane de lei din banii clientilor timp de zece ani, frustrata de salariul mic

Angajata unei banci din Cluj a furat peste 1,5 milioane de lei din banii clientilor, frustrata de salariul mic, pe parcursul a nu mai putin de zece ani; a fost condamnata in urma cu cateva zile la aproape patru ani de inchisoare in regim de detentie, plus rambursarea banilor furati.S-a dovedit ca femeia ar fi furat din banii clientilor timp de zece ani, din 2012 pana in 2020, au fost probate nu mai putin de 47 de acte materiale de catre anchetatori. Femeia a fost condamnata la doi ani de ... citește toată știrea