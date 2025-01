Angajati ai depoului din Cluj prinsi dupa ce ar fi furat sute de litri de carburant, unul singur a fost condamnat, cu suspendre

Un mecanic de locomotiva din Cluj a fost condamnat in urma cu cateva zile la inchisoare dupa ce ar fi furat zeci de litri de carburant.Ancheta a aratat ca in 7 noiembrie 2020 acesta ar fi sustras din depoul de locomotive Cluj-Napoca, prin intermediul statiei de alimentare a locomotivelor, aproximativ 45 de litri de motorina, pe care i-a depozitat in autoturismul sau marca VW Golf.In aceeasi zi politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in portbagajul autoturismului marca VW ... citește toată știrea