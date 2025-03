Angajatii Primariei Cluj-Napoca, calatorii in toata lumea. In ce tari au plecat functionarii publici

Angajatii primariei Cluj-Napoca au calatorit in 32 de orase din 18 tari pe parcursul anului 2024, aceste deplasari fiind de natura profesionala, conform SpotMedia. In total, 70.000 de euro au fost cheltuiti pe aceste drumuri.Anul trecut, primarul Emil Boc nu a avut nicio calatorie finantata de catre municipiu. In schimb, cei doi viceprimari, Dan Tarcea si Olah Emese, s-au deplasat in sase tari; totusi, primaria nu a precizat nici cine a mers unde, nici banii cheltuiti pentru fiecare in parte. ... citește toată știrea