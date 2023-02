Angajatii romani ar putea avea o noua zi libera platita in fiecare an

Romanii care sunt angajati ar putea avea o noua zi libera platita in fiecare an, daca un proiect depus la Parlament va fi aprobat si promulgat de presedinte.Proiectul de lege, initiat de 19 senatori PNL si unul de la PSD, vine in completarea articolului 139 din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii). Modificarea principala pe care senatorii vor sa o faca in Codul Muncii se refera la acordarea unei zile libere persoanelor salariate cu ocazia zilei de nastere."Acordarea unei zile libere, platite, in ... citeste toata stirea