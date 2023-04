Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ. Angajatii din Romania nu mai pot fi concediati in orice conditii. Codul Muncii a fost modificat, iar schimbarile intra in vigoare de maine, 22.10.2022.Potrivit legii, este interzisa concedierea salariatilor pentru exercitarea mai multor drepturi, printre care dreptul de a fi informati in legatura cu locul de munca si cu posibilitatea muncii in diverse locuri.In ce ... citeste toata stirea