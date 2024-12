Angajatii romani vor avea cu 3 zile de odihna mai mult in 2025 fata de 2024. Vezi lista completa a zilelor libere

Nu mai putin de 17 zile libere vor avea angajatii romani in anul 2025, insa 4 se nimeresc in week-end si doar 13 sunt zile libere in timpul saptamanii. E totusi mai bine decat in 2024, cand 7 zile s-au suprapus cu weekend-ul, deci doar 10 zile au fost zile de odihna pentru angajati.Pe langa aceste 17 zile, este posibil ca pentru bugetari sa se acorde zile libere "punte" pentru a le lega de un week-end, cu recuperarea ulterioara. In aceste zile, unele companii private acorda o zi de concediu de ... citește toată știrea