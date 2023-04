Angajatul unei banci din Cluj este cercetat pentru furtul a sute de mii de lei din conturile unor persoane. Anchetatorii nu au precizat care este banca.La nivelul Politiei municipiului Gherla se desfasoara activitati de cercetare penala intr-un dosar ce vizeaza infractiunile de fals informatic, fals in inscrisuri sub semnatura privata, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si inselaciune, toate in forma continuata, in cadrul caruia o femeie ... citeste toata stirea