Ani de zile, atat dureaza pana cand o persoana pagubita isi recupereaza in instanta banii pe reparatii in cazul unui accident provocat de un sofer cu masina neasigurata.Exemplificatoare in caz e situatia unui proces deschis la Judecatoria Cluj-Napoca, unde instanta s-a pronuntat ieri, desi accidentul a avut loc in urma cu mai bine de doi ani. A fost un accident cu pagube materiale, calculate la aproximativ trei mii de lei, care acum trebuie platite de soferul vinovat.Procesul a fost deschis ... citește toată știrea