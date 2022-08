Ani grei de inchisoare pentru cel care a talharit doua persoane cu handicap, la Campia Turzii

Barbatul care a talharit doua persoane cu handicap, in 14 februarie 2022, care locuiau in blocul de nefamilisti de pe strada Gheorghe Baritiu din Campia Turzii, a primit ani grei de inchisoare din partea Judecatoriei Turda.Lingurar Ioan a fost condamnat la "6 (sase) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata in dauna persoanei vatamate SAR". De asemenea, a fost condamnat la "5 (cinci) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata in dauna ... citeste toata stirea