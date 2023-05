Zeci de copii si parinti au sarbatorit la inceput de saptamana aniversarea de jumatate de secol a gradinitei Babes-Bolyai, intr-o perioada in care rolul Educatiei a revenit pe agenda publica.Cu 50 de ani in urma, la Cluj se infiinta Gradinita Universitatii Babes-Bolyai, creata sub egida universitatii si gandita pentru copiii angajatilor. Intre timp, aceasta s-a extins si sute de copiii au petrecut aici anii dintre varsta de bebelusi si momentul intrarii in colectivitatea scolara, ani ... citeste toata stirea