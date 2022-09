ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de duminica. Vremea se va incalzi in cea mai mare parte a tarii

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de duminica, 25 septembrie 2022. Vremea se va incalzi, iar valorile termice se vor situa in jurul mediilor climatologice specifice datei.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare pe parcursul zilei in vestul si nord-vestul teritoriului, iar seara si noaptea si in sud-vest, centru si nord. In a doua parte a intervalului vor fi ploi ce vor avea si caracter de aversa, in Maramures, local in Crisana si Banat si pe ... citeste toata stirea