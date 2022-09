ANM a emis vineri 3 avertizari meteo Cod Galben. Unde cad primii fulgi de zapada

Cod galben de furtuni si ploi abundente aproape toata tara! In unele zone cantitatile de apa vor atinge si 70 de litri pe metrul patrat. Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri 3 avertizari meteo Cod galben.Alertele sunt in vigoare de vineri pana duminica si anunta vremea severa, cu ploi torentiale, vijelii si grindina. Duminica, toata tara va fi sub avertizare de vant puternic, cu rafale de 75 km/h, potrivit datelor prezentate de ANM.La munte sunt asteptate de maine ... citeste toata stirea