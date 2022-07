ANM: Cod Galben de ploi torentiale, grindina si vijelii la Cluj si alte 24 de judete din tara. Vezi pana cand este valabil

Clujul se afla sub Cod Galben de vreme severa, duminica, 10 iulie. Meteorologii au anuntat grindina, ploi torentiale si vijelii, printre fenomenele prognozate.Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, 10 iulie, o noua avertizare de ploi torentiale, grindina si vijelii. Alerta de vereme severa, care intra in vigoare la ora 13:00, este valabila pana la noapte, vizeaza 25 de judete.Incepand cu ora 13:00, 25 de judete, intre care si judetul Cluj, vor fi sub avertizare Cod Galben ... citeste toata stirea