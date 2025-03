ANM emite cod portocaliu pentru vant in judetul Cluj. De cand intra in vigoare

Autoritatile au modificat prognoza meteo de ieri si avertizeaza ca vantul puternic va fi simtit in toata tara, pana sambata. Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri, 11 martie, un cod galben pentru zona montata a judetului Cluj, iar maine va intra in vigoare unul portocaliu, care va tine toata ziua.Codul galben de ieri s-a terminat in aceasta dimineata, insa, unul nou va intra in functiune de maine: "Pe parcursul zilei de joi (13 martie) vantul va avea intensificari in toata ... citește toată știrea