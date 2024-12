Anomalii meteo la final de an - Cel mai cald din tara a fost la o statie meteo de la munte, in Cluj

In general maximele zilei in Romania se inregistreaza in Dobrogea, Muntenia sau Oltenia, la altitudini mici, insa duminica, cel mai cald din tara a fost la o statie meteo din Cluj, situata la peste 1.300 de metri altitudine, arata datele ANM.Astfel, pe 29 decembrie la pranz, maxima pe tara a fost de +7,3 gradeC, inregistrata la statia meteo Baisoara, iar la Rosia Montana, la aproape 1.200 m alt, s-a inregistrat o maxima similara. O maxima de peste 5 gradeC s-a inregistrat si la Stana de Vale, ... citește toată știrea