ANPC interzice etichetele semafor pe produsele alimentare! Nu vor sa li se spuna romanilor cat de sanatos mananca?

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor interzice de la 1 noiembrie vanzarea in Romania a alimentelor care au eticheta nutriscore, care are 5 culori, de la verde la rosu. Potrivit acestui sistem verde inchis inseamna ca un produs ar fi cel mai bun, iar rosu inseamna ca alimentul are foarte multe calorii si este mai putin indicat pentru consum des.Ideea inscriptionarii produselor alimentare cu etichete semafor a aparut in Europa anul trecut, cand Organizatia Mondiala a Sanatatii, ... citeste toata stirea