Ansamblul Dor Transilvan al CTP Cluj aniverseaza 30 de ani de activitate - FOTO

Singurul ansamblu folcloric de intreprindere infiintat in Romania dupa Revolutie aniverseaza 30 de ani de activitate.Ansamblul folcloric Dor Transilvan al Companiei de Transport Public din Cluj Napoca aniverseaza luna aceasta 30 de ani de activitate artistica. Infiintat in aprilie 1994 de catre Sindicatul din institutie ansamblul Dor Transilvan a debutat national, in septembrie 1994 cu ocazia participarii la festivalul international Cerbul de Aur si international la Festivalul de folclor din ... citește toată știrea