Antreprenorul clujean Damian Dragos vrea sa schimbe fata Bucurestiului: Mutam Parlamentul intr-o cladire de birouri si facem un mall in Casa Poporului

Antreprenorul Damian Dragos, director general al fabricii Terapia Cluj, a propus - intr-un articol semnat chiar de el - ca ar trebui sa mutam activitatea Parlamentului intr-o cladire de birouri, iar in Casa Poporului sa construim in schimb un mall. Chiar daca o asemenea schimbare ar readuce capitalei "onoarea" de a avea cel mai mare mall din Romania (in defavoarea Clujului), Damian Dragos aduce mai multe idei pentru a argumenta aceasta idee.Acesta spune ca in 2010 se mai vorbea despre aceasta ... citește toată știrea