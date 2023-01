Anul fara bugetare participativa. Primaria vrea sa revizuiasca procesul prin care clujenii pot propune proiecte pentru oras, implemetat in premiera nationala in Cluj-Napoca si preluat si de alte orase din Romania

Proiectul in premiera nationala de bugetare participativa, online, unde clujenii pot alege unde se investesc o parte din banii publici locali, care a fost implementat in Cluj-Napoca dupa un model care functioneaza in Braga, urmeaza sa fie revizuit, a anuntat primarul Emil Boc, tocmai pentru a fi optimizat. Primaria a primit critici din societatea civila privind modul in care functioneaza procesul. Pe de o parte institutiei i s-a reprosat ca nu reuseste sa implementeze proiectele finaliste, ca ... citeste toata stirea