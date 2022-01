ANUL PANDEMIC 2021 la Cluj-Napoca: Mai multe nasteri si casatorii decat in 2020, dar si mai multe decese

Pandemia COVID 19 nu i-a descurajat pe clujeni sa faca copii si sa se casatoreasca iar dovada e ca in anul 2021 s-au inregistrat la Cluj-Napoca mai multe nasteri si casatorii decat in anul precedent. Ingrijorator e insa numarul deceselor, cu peste 760 mai multe decat in 2020.Informatiile au fost publicate pe pagina de Facebook a primarului.6692 de copii s-au nascut la Cluj-Napoca in 2021, dintre care 3242 fete si 3450 baieti. Cele mai frecvente prenume alese de parinti pentru noii nascuti ... citeste toata stirea