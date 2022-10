Anul podurilor in Cluj! Consiliul Judetean construieste alte trei poduri noi, la Manastireni, Ciurila si Chiuiesti

Consiliul Judetean Cluj a demarat licitatia ce vizeaza executia lucrarilor de construire a inca trei poduri noi.Acestea sunt situate pe raza localitatilor:Manastireni, pe drumul judetean 103L, la kilometrul 0+000,Ciurila, pe drumul judetean 107R, la kilometrul 17+700, respectivChiuiesti, pe drumul judetean 182E, la kilometrul 6+053.Necesitatea reabilitarii complete a celor trei poduri a aparut in contextul in care au fost semnalate o serie de degradari ale acestora. In urma evaluarii ... citeste toata stirea