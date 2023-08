Noua structura a anului scolar 2023-2024 a fost publicata in Monitorul Oficial unde pot fi regasite toate modificarile. Acesta va avea o durata de 36 de saptamani de cursuri si cinci vacante scolare.Noul an scolar va debuta anul acesta pe data de 11 septembrie, intr-o zi de luni, si nu pe 15 septembrie, cum eram obisnuiti.Conform calendarului publicat de Ministerul Educatiei, in anul scolar 2023-2024 se vor pastra cele 5 module scoala, alternate cu 5 vacante.Structura anului scolar ... citeste toata stirea