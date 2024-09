Anul scolar 2024-2025. Cand vor avea elevii primele zile libere din noul an scolar/Se anunta 18 zile fara scoala de Craciun si Revelion

Anul scolar 2024-2025 este organizat pe 5 module de studiu. Dupa fiecare modul, elevii intra in vacanta, conform calendarului adoptat de Ministerul Educatiei.Prima vacanta a elevilor incepe in luna octombrie si se incheie in luna noiembrie. Este vacanta de toamna care a fost stabilita in perioada 26 octombrie - 3 noiembrie. In vacanta de toamna intra elevii din scoala generala, clasele I-VIII cat si cei din liceu, clasele IX-XII. Aceasta vacanta face parte din primul modul de curs care a ... citește toată știrea