Administratia locala este in curs de contractare, prinr-o achizitie directa, a studiului de dezabilitate pentru Compexul de Agrement Aquapark Strand Grigorescu. Ofertant este firma Aqua Azur din Poarta Alba Constanta, cu o oferta de peste 260.000 lei. De la aceeasi societate, Primaria a contractat la finalul lunii august 2022 servicii de peste 133.960 lei pentru pregatirea documentatiei de licitatie pentru construirea unui aqua park in Cluj-Napoca, in zona actualului strand detinut de Primarie