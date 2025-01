ANUNEs - Furnizare apa potabila cu presiune redusa in localitatea Viisoara

ANUNEs - Furnizare apa potabila cu presiune redusa in localitatea ViisoaraCompania de Apa ARIES anunta furnizarea apei potabile cu presiune redusa in localitatea Viisoara, in data de 14.01.2025, in intervalul 07:00 - 20:00.Furnizarea apei potabile cu presiune redusa este necesara pentru efectuarea operatiunilor de umplere si efectuare a testelor aferente noului rezervor de stocare a apei potabile din Viisoara, din cadrul contractului de ... citește toată știrea