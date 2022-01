ANUNEs- In atentia tuturor posesorilor de abonamente parcare de resedinta

Va reamintim ca pana la 31.01.2022 se pot depune documentele privind vizarea abonamentelor pentru locurile de parcare de resedinta pentru anul 2022.Acestea se depun la sediul Serviciului Public Politia Locala de pe strada 1 Decembrie 1918 nr.4, in urmatorul interval orar:- Luni-Joi - 07:00-15:30, Vineri - 07:00-13:00, avand la dumneavoastra urmatoarele documente in original sau copie:Persoane fizice: abonamentul, carte de identitate abonat cu domiciliul stabil sau resedinta in apropierea ... citeste toata stirea