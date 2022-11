Anunt CTP Cluj: eliberare abonamente refugiati si persoane cu dizabilitati

Compania de Trasport Public Cluj-Napoca S.A. anunta ca incepand cu data de 10.11.2021 se vor eliberara abonamentele pentru transportul public in comun, valabile pentru anul 2023, pentru urmatoarele categorii de calatori:1. Persoanele beneficiare ale L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999- stramutati, refugiati, deportati si detinuti politici - beneficiaza de gratuitate la transportul in comun pe toate liniile in cadrul Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj (municipiul Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea