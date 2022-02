Anunt CTP Cluj: flota ecologica a Clujului a inconjurat Pamantul de 175 de ori in 2021

Primaria Municipiului Cluj Napoca si Compania sa de Transport Public sunt onorate sa va anunte ca flota noastra de transport ecologic a inconjurat Pamantul de 175 de ori in 2021. Pentru a va transporta pe dumneavoastra la destinatie, in siguranta si respectand orarul calatoriilor, in fiecare zi a anului trecut.Astfel, cele 41 de autobuze electrice, impreuna cu cele 90 de troleibuze si cu cele 28 de tramvaie au parcurs 7.000.059 kilometri in anul 2021. Esinand cont de faptul ca la Ecuator ... citeste toata stirea