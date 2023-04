In atentia publicului calator !Compania de Transport Public Cluj - Napoca, cu sprijinul Primariei Municipiului Cluj-Napoca si al Aeroportului International Avram Iancu Cluj-Napoca, anunta infiintarea unei linii expres de transport in comun intre Aeroportul Cluj-Napoca si P-ta Mihai Viteazul, incepand cu data de 02.05.2023.Noua linie, A1E, va intra in parcarea aeroportului si va opri atat la terminalul de plecari,cat si la cel de sosiri. Programul de circulatie va fi in concordanta cu ... citeste toata stirea