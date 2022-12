Anunt CTP Cluj: program special pentru perioada 31 decembrie 2022 - 02 ianuarie 2023

In data de 31 decembrie 2022, transportul public de calatori se va desfasura intre orele 5:30 - 22:00, conform programului de transport pentru zilele de Sambata, iar incepand cu ora 22:00 vor intra in circulatie liniile speciale pentru petrecerea de Revelion organizata de Primaria Municipiului Cluj-Napoca in P-ta Unirii.Transportul special de Revelion se va desfasura in intervalul orar 22:00 - 02:00 pe urmatoarele linii:- Linia 6 - Cart. Manastur - Str. Aurel Vlaicu - cu o frecventa din 15 ... citeste toata stirea