Anunt CTP Cluj: programul de transport al CTP Cluj Napoca SA in perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2022

IN ATENEsIA PUBLICULUI CALATOR !Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informeaza publicul calator ca, in zilele de 30 noiembrie, 1 Decembrie si 4 decembrie 2022 , transportul public in municipiul Cluj-Napoca si in Zona Metropolitana Cluj se va desfasura intre orele 6:00 - 23:00 , conform programului de transport pentru zilele de duminica.In zilele de 2 si 3 decembrie 2022, transportul public se va desfasura intre orele 05:30 - 23:00, conform programului pentru zilele de sambata. In ... citeste toata stirea