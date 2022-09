Anunt pentru toti romanii: Coalitia de guvernare schimba modul de calcul al facturilor la energia electrica

Coalitia de guvernare a cazut de acord sa schimbe modul defectuos de calcul al facturilor la energia electrica, mod in urma caruia multi romani s-au trezit cu facturi uriase. Astfel, coalitia a decis ca se va trece la calculul kWh pentru anul in curs, nu pentru anul anterior, si nici nu se va mai face media celor trei ani.Totusi, multi romani vor primi in continuare facturi mari, avand in vedere ca unele au fost deja calculate pe model vechi si emise, noteaza Antena3.Ce prevad noile ... citeste toata stirea