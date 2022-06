ANUNT Primaria Comunei Mihai Viteazu

In conformitate cu O.U.G. Nr. 63 / 2022 ( tichet electronic pentru produse alimentere si masa calda) privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc, de deprivare materiala si / sau risc de saracie extrema, urmatoarele categorii de familii si persoane pot depune cereri insotite de copii ale actelor de identitate si ale certificatelor de nastere:- familiile cu cel putin doi copii in intretinere ale caror venituri nete ... citeste toata stirea