Anunt PUBLIC. Infiintarea centrului de colectare prin aport voluntar Turda

Aceasta informare este efectuata de Primaria Municipiului Turda, cu sediul in Municipiul Turda, Piata 1 Decembrie 1918, judet Cluj, ce intentioneaza sa solicite de la A.N. Apele Romane-Administratia Bazinala de Apa Mures, aviz de gospodarire a apelor pentru investitia:Infiintarea centrului de colectare prin aport voluntar Turda, propusa a se realiza in Municipiul Turda, strada Nicolae Teclu, FN, nr. C.F. 66483, nr. cadastral 66483, ... citește toată știrea