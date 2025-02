ANUNT PUBLICITAR PRIMARIA MIHAI VITEAZU ASUPRA DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

COMUNA MIHAI VITEAZU, cu sediul in comuna Mihai Viteazu, Str. Transilvaniei, nr. 147, jud. Cluj, pentru proiectul "FINANEsAREA SECTORULUI UAT TURDA IN CADRUL PT 2021-2027", propus a fi amplasat in judetul Cluj, municipiul Turda si comuna Mihai Viteazu, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru ... citește toată știrea