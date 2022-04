Anuntul Patriarhiei Romane, pentru noaptea de Inviere de anul acesta: Credinciosii nu vor avea parte de restrictii anti-COVID-19

E al doilea an in care delegatia Patriarhiei Romane nu va pleca dupa Lumina Sfanta la Ierusalim. Candela va fi adusa de reprezentantul romanilor ortodocsi pe aeroportul din Otopeni. In Israel sunt anuntate masuri sporite de securitate in continuare. La Bucuresti, insa, credinciosii au scapat de toate restrictiile pentru noaptea de Inviere. Patriarhia Romana se asteapta la cateva mii de credinciosi la slujba.Peste 3.000 de credinciosi sunt asteptati in noaptea de Inviere pe Dealul Patriarhiei. ... citeste toata stirea