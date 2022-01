Anuntul revolutionar al unui medic roman din SUA: "Vaccinul pan respirator nu mai e ceva SF"

Un vaccin eficace impotriva mai multor virusuri, fie ca este vorba de coronavisururi, virusuri gripale, adenovirusuri sau alte virusuri, va deveni realitate in cel mult un an sau doi, spune un cunoscut doctor roman din Statele Unite ale Americii Profesor universitar la Facultatea de Medicina a Universitatii Mount Sinai din New York si doctor la Queens Hospital Center, avand tripla specializare - Medicina Interna, Pneumologie si Terapie Intensiva, Theo Trandafirescu anunta o adevarata revolutie ... citeste toata stirea