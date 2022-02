Anuntul zilei la chiriile clujene: garsoniera de 11 mp, 200 de euro chirie. "Se poate ridica din easy box?".

In mai putin de doua zile, un anunt imobiliar din Cluj a devenit viral pe Facebook si a strans peste 20.000 de comentarii si peste 14.000 de distribuiri."Garsoniera este complet mobilata si utilata, centrala termica pe bloc, situata la etajul 4 din 4, cheltuieli lunare mici. Pret: 200 de euro (usor negociabil)", scrie in anuntul postat pe pagina de Facebook a firmei de imobiliare Panoramic din Cluj.Cum era de asteptat, internautii s-au amuzat copios pe baza unui anunt in care o incapere care ... citeste toata stirea