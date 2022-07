Apa e un LUX in Feleacu. Nu au apa de joi, 30 iunie: Facem dusuri pe la cine apucam in Cluj-Napoca

Un locuitor din comuna Feleacu ne-a semnalat ca in localitate de zile bune sta fara apa, pentru ca nu este presiune. Nimeni nu ofera o solutie la aceasta problema, cu toate ca facturile trebuie platite la zi."In luna iunie a.c. cumulat au fost 7 zile in care nu am avut deloc apa curenta + 4 ZILE DIN LUNA IULIE!!!. Incepand cu aproximativ mijlocul lunii iunie, au fost 3 intreruperi totale de apa a cate 2 zile (prima intrerupere), 3 zile (a 2-a intrerupere) si 5 zile (cea de-a 3-a intrerupere ... citeste toata stirea