Apa potabila pentru participantii Electric Castle/Organizatorii vor sa reduca cantitatea de sticle de plastic

Cu acces gratuit la apa potabila, transport dedicat cu trenul si autobuzul si statii de incarcare alimentate cu energie solara, Electric Castle isi incurajeaza participantii la o experienta de festival sustenabila.Sticla de apa refolosibila devine cel mai cool accesoriu pentru participantii la Electric Castle. Odata cu editia ce va debuta in 17 iulie a.c., festivalul va oferi acces gratuit la apa potabila, inclusiv in camping, lucru posibil in urma extinderii magistralei de apa din Bontida si ... citește toată știrea