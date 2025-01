Aparate ULTRA MODERNE de 2.4 milioane la Spitalul Judetean Cluj, platite de Consiliul Judetean Cluj, desi spitalul nu este in subordinea sa

Consiliul Judetean Cluj a facut un nou pas important in modernizarea infrastructurii medicale din judet, investind peste 2,4 milioane de lei in dotarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca cu aparatura de ultima generatie. Aceasta unitate medicala de referinta, aflata sub coordonarea Ministerului Sanatatii, beneficiaza astfel de echipamente esentiale pentru asigurarea unor servicii de sanatate la cele mai inalte standarde.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, a ... citește toată știrea